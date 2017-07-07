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США заинтересованы в более плотном сотрудничестве с Россией, в частности, в борьбе с международным терроризмом. Об этом в эфире радио Baltkom заявил официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер, комментируя предстоящую встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Внутри США любая тема, связанная с Россией всегда вызывает много интереса. Президент Трамп действительно хочет, чтобы в отношениях между США и Россией было улучшение. Мы видим пространство для сотрудничества. Это касается сирийского конфликта, украинского конфликта. Мы хотим, чтобы Россия играла большую роль в борьбе против международного терроризма и в разгроме ИГИЛ", - сказал Бейкер.

Он не подтвердил прозвучавшую в СМИ информацию о том, что европейские лидеры устроили Трампу "холодный примем" в связи с его политическими решениями.

"Я не согласен, что прием был холодным, у США хорошие отношения с Германией, хорошие отношения с Францией. Как вы знаете, Трамп отправится в Париж, чтобы отметить там День взятия Бастилии. Трамп понимает, что самый важный союзник США - это Европа", - сказал Бейкер.

Ранее в пятницу американский президент в преддверии G20 заявил, что нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, в том числе с Владимиром Путиным.

"Нам много надо обсудить", - сказал он.

Переговоры Путина и Трампа запланированы на 16:45 по латвийскому времени 7 июля. В пресс-службе Белого дома анонсировали "расширенную встречу".