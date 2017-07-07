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Вопросы повестки дня, которые будут рассматриваться на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, демонстрантов, устраивающих беспорядки в этом немецком городе, вовсе не волнуют. Для них главное зло – это главы США,России и Турции. Об этом c места собитий в эфире радио Baltkom сказал российский журналист, сетевой блогер Илья Варламов.

По его словам , стычки носят локальный характер, они происходят по всему городу, но полиция действует осторожно, чтобы не привлекать к этому всеобщего внимания прессы.

"Это локальные вылазки, которые происходят по всему городу. Да, пожгли много машин, это произошло после того, как демонстранты стали жечь мусорники. Кроме того, когда проезжают а машины официальных делегаций, демонстранты сразу активизируются".

При этом, как подчеркнул Варламов, особых спецсредств для разгона демонстрантов властями не применяется.

"Полицейские демонстрантов отгоняют агрессивно - их бьют, но не в полную силу. Если применяются водометы, то им только поливают, чтобы не сбивать с ног. Если применяются дубинки, то их применяют осторожно - нет массовой зачистки, дубинки используют только, чтобы в чувство привести. Если применяется газ, то полицейские используют газовые баллончики. Делается это для того, чтобы не обозлить людей. Правоохранители стараются не давать картинку СМИ.

По словам Варламова, демонстранты приехали со всей Европы, но повестка самого саммита для них безразлична. Главное зло для них – лидеры США, России и Турции.

"На улице никакой конкретной антипутинской или антитрамповской акции, так как для протестующих главное зло - Трамп Путин Эрдоган. Из Турции приехала огромная группа митингующих. Но митинги проходят на английском языке, чтобы было понятно всему миру", - сказал Илья Варламов.

Как сообщалось, противники проведения саммита G20 в Гамбурге поджигают патрульные машины, блокируют дороги и пытаются прорваться в особо охраняемую зону рядом с местом проведения саммита, сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на DPA.

Сообщается, что в разных районах Гамбурга происходят столкновения полиции с группами демонстрантов численностью от 200 до 1000 человек. Протестующие используют зажигательную смесь для поджога патрульных машин, полицейские применяют дубинки и водометы.

Также сообщается, что полицейские были стянуты к отелю «Парк Хаятт», где остановился президент России Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Протестная акция под названием «Welcome to hell» началась с четверга, 6 июля.

По мнению демонстрантов, политика стран "Группы двадцати" привела к росту социального неравенства и несправедливости по всему миру. Ожидается, что в протестах во время саммита будут участвовать порядка 100 тысяч человек. Радикалы левых взглядов заявили о намерении сорвать встречу лидеров G20. В Гамбурге усилены меры безопасности.