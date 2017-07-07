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Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита "G20" в Гамбурге ничего нового в мировой политике не принесет, сказал в рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom, посвященным событиям в Германии, медиа-продюсер Владимир Папков. Эксперт сравнил встречу Трампа и Путина со встречей "двух мальчишек, решивших помериться письками".

"Намерения президента США Дональда Трампа продемонстрировать на саммите "G20" свой мачизм, тем более помериться мачизмом с Путиным, здесь в Гамбурге выглядят смешными. Это как два мальчишки приехали к нам в город помериться письками. Для Гамбурга – это несерьезно", - сказал медиа-продюсер.

По словам эксперта, саммит в Гамбурге не привнесет никаких серьезных изменений в мировой политике.

"От этой встречи мы ожидаем очень много красивых картинок, но очень мало результата. Серьезных результатов за такие короткие встречи быть не может, никакого чуда в современной политике давно уже не происходит, и сейчас на чудо тоже никто не надеется", - сказал Папков.

Как ранее сообщал портал Mixnews со ссылкой на РИА "Новости", президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20 в Гамбурге - они пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.

Снимавшие встречу журналисты также сообщили, что лидеры сидели за одним столом. Вскоре, после 18-лидеры двух держав проведут отдельную встречу.

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречу с Путиным.