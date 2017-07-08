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Партии "Согласие" до вхождения в правительственную коалицию предстоит проделать еще долгий путь, считает политолог Илга Крейтусе. Так она прокомментировала высказывания председателя Даугавпилсской думы, члена партии "Согласие" Андрея Элксниньша, считающего, что руководство самоуправлений в Риге, Даугавпилсе, Резекне, участие в правящей коалиции в других муниципалитетах показывает, что "Согласие" становится на шаг ближе к государственной власти.

"Я не согласна с господином Элксниньшем, который указал, что "Согласие" через самоуправления пробивается в правительство. Как мы видим, держа власть в Риге, а в Риге почти половина Латвии, "Согласие" не смогло пройти в правительство. И, глядя на эти города, да, я понимаю Резекне и Даугавпилс большие города, но это часть латгальской линии", - указала политолог.

По словам Крейтусе, "Согласию" для вхождения в правительственную коалицию необходимо побеждать в так называемых латышских регионах, что значительно приблизило бы политическую силу к власти.

"Если бы "Согласие" пробило свой путь еще в Лиепае. На этих выборах представитель "Согласия" Валерий Агешин не прошел, а он является хорошим политиком и уравновешенным человеком. Вот если бы там "Согласие" начало побеждать. Если бы "Согласие" начало получать власть в так называемых латышских регионах, где большее население составляют латыши, то тогда можно было бы сказать, что "Согласие" может пройти в правительство, но пока это Рига и два латгальских города, то это еще не ничего не значит", - сказала Крейтусе.

Напомним, по мнению Андрея Элксниньша, правительство не должно игнорировать партию "Согласие".

"Учитывая тот факт, что в крупных самоуправлениях руководит наша партия, правительство не должно нас больше игнорировать", - отметил Элксниньш.

На вопрос, является ли целью "Согласия" создание платформы для вхождения в правительство, он ответил, что ее цель - реализовать социал-демократические идеи.

В Сейме нынешнего созыва фракция "Согласия" - крупнейшая оппозиционная фракция.