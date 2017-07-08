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Затянувшаяся встреча президентов России и США на "полях" саммита G20 в Гамбурге свидетельствует о продуктивности переговоров и налаживании контакта, так считает эксперт по политическим процессам Юргис Лиепниекс.

"Изначально встреча Путина и Трампа была запланирована на 40 минут. Надо полагать, подружились", - написал эксперт в социальной сети Twitter.

Trampa/Putina tikšanās sākotnēji bija plānota 40min garumā. Jādomā, būs sadraudzējušies. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) July 7, 2017

Один из пользователей соцсети указал, что, "к сожалению, президент России, министр иностранных дел так хорошо обучены и предполагается, что они ЬТрампом играли, как мышью. И это не составляло сложностей, так как Путин является для Трампа кумиром".

В свою очередь другой комментатор задается вопросом, "прода ли Трамп Балтию Россию или нет? Скорее всего, нет. Где перераспределить влияние на планете? Какие решения сотрудничества с Россией?".

7 июля в немецком Гамбурге начался саммит лидеров стран «большой двадцатки». В первый день G20 состоялось одно из самых ожидаемых событий форума — первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На переговорах также присутствовали глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Вопреки заявленным 30–40 минутам встреча продлилась более двух часов.

Детали разговора раскрыл позднее сам Владимир Путин, по словам которого он обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии, конфликт на Украине, а также борьбу с киберпреступностью и с терроризмом.