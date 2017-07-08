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Несмотря на то, что ряд разногласий между США и Россией остается, встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа имеет крайне важное значение для американской стороны - это успешное начало диалога между Россией и США. Об этом в интервью радио Baltkom сказал официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер.

"С американской точки зрения встреча Путина и Трампа очень важна, так как Трамп предпочитает личное общение. Американский лидер очень ждал встречу с Путиным. Разногласия между США и Россией существуют, прежде всего это касается вмешательства России в выборы президента США, в чем американская сторона убеждена. Трамп на встрече сразу обозначил этот вопрос в контексте рассмотрения вопроса о кибербезопасности", - сказал господин Бейкер.

Представитель Госдепа США также пояснил, почему встреча двух лидеров длилась более двух часов, что более , чем в два раза превысила изначальный регламент.

"Трамп все-таки понимает, что отношения Российской Федерации и Соединенных штатов Америки гораздо важнее, чем только один вопрос о кибербезопасности. Вот почему лидеры двух стран обсудили Сирийский кризис. Поэтому после переговоров последовало заявление о новой зоне деэскалации в южной части Сирии. Кроме того Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о назначении посла Курта Волкера в качестве специального представителя по урегулированию ситуации на Украине. Были рассмотрены и другие важные политические вопросы. Поэтому встреча длилась более двух часов", - рассказал официальный представитель Госдепартамента США.

Также представитель Госдепа полагает, что личные договоренности Трампа с Путиным по вопросам геополитики стоят на первом месте, нежели вопросы внутренней политики США и Трампа не пугают противоречия, которые могут вызвать его переговоры с Путиным, например, в Конгрессе США.

"Да, сейчас Конгресс США рассматривает вопрос об ужесточении экономических санкций в отношении России. Но, я думаю, что президент Трамп понимает, что отношения между США и РФ важнее внутренней политики США. Америка действительно заинтересована в нахождении путей сотрудничества с Россией именно по урегулированию вопросов по Украине, Сирии, и особенно в борьбе с международным терроризмом", - указал представитель .

По словам Бейкера, успех нынешней встречи в том, что продемонстрирован прогресс в дипломатических отношениях.

"Президент Трамп услышал от президента Путина его мнение по очень многим вопросам. В ходе встречи президент Трамп очень четко выразил свою позицию по поводу того, какие вопросы США намерено решать на мировой политической арене. Встреча Путина и Трампа - успешное начало диалога между США и Россией", - сказал Бейкер.

7 июля в немецком Гамбурге начался саммит лидеров стран "большой двадцатки". В первый день G20 состоялось одно из самых ожидаемых событий форума — первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На переговорах также присутствовали глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Первые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продлились 2 часа 15 минут. Это вдвое больше, чем предполагала российская сторона — в расписании Путина на встречу было отведено около часа. Большая часть переговоров проходила в закрытом режиме. Сотрудникам СМИ разрешили запечатлеть только первые две минуты беседы глав государств.

Детали разговора раскрыл позднее сам Путин, по словам которого он обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии, конфликт на Украине, а также борьбу с киберпреступностью и с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была потрясающей.

Об этом американский лидер сказал во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Рекс и я провели потрясающую встречу вчера с президентом Путиным", — цитирует Трампа корреспондент CBS News Стивен Портной в своем твиттере.