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Сказки не воспитывают, а помогают формировать мышление, они важны так же, как конституция, только первые читают гораздо больше людей, в этом убежден писатель, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский. По словам российского писателя, для него мотивом писать книги является не творческий порыв или желание что-то донести до людей, а банальная денежная мотивация.

"Но, как только я сажусь писать, буквально сразу появляется творческий настрой и желание делиться своим опытом", - рассказал Успенский в эфире радио Baltkom, посвященном "Сказкам и городским легендам".

"Сказки важны так же, как конституция, только первые читают гораздо больше людей. Сказка не воспитывает, в отличие от газет, кино и серьезных книг, но она в какой-то степени формирует мышление. Поэтому все свои книги я писал только для детей. Я ходил по детским садам и школам, чтобы узнать у ребят, интересны ли им мои повести. Если оказывалось, что нет, то я уничтожал целые главы. Но при этом я обязательно вставлял куски, которые понятны взрослым. Например, в одной повести я написал "ночь, улица, фонарь, стройбаза". И, когда взрослые читают эти строки, то они вспоминают Блока, а дети с творчеством Блока еще не знакомы и не понимают, отчего мама с папой смеются", - сказал Успенский.

Также он добавил, что популярность сказки или повести очень зависит от менталитета народа, поэтому просто сделать перевод книги не достаточно.

"В Америке перевели три мои книги и они там сгинули. А в Японии и в Финляндии их не перестают издавать. Американцам нужны быстрые действия, мгновенный переход событий, и когда они рассматривали мои иллюстрации к сказке "Дядя Федор, пес и кот", то сказали, что это - этнография и причем не всемирная, а относящаяся к определенной стране. Для них мои истории остались "чужими". Россияне любят читать диалог, а финны и немцы - монолог. И когда я перевел финскую историю "Дядюшка Ау", я ее издал в виде диалога дядюшки с самим собой. Благодаря этому она стала популярна и в России, по ней даже вышло три мультфильма. Но, когда мой друг прочитал перевод, то сказал, что убьет меня, так как мне пришлось многие философские куски убрать, ведь я переводил ее при большевиках, и о многих вещах нельзя было даже заикаться. Несмотря на это, она стала очень популярна, и финны даже хотели, чтобы ее новый вариант я перевел обратно на финский язык, но мой внук запретил мне это делать", - поделился автор детских книг.

Писатель откровенно рассказал, что движет им при написании новой книги

"Скажу честно, мотивом писать книги является не желание что-то донести до людей или творческая жилка, а банальная денежная мотивация. Но в момент, когда ты начинаешь писать, все это воссоединяется воедино. С каждой новой страницей возникает желание поделиться своим видением и пониманием мира, а после уже добавляется творчество, иначе книга будет скучной. Ну а затем уже гонорар, как же без него", - добавил Эдуард Успенский.

Напомним, 5 июля на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная теме "Сказки и городские легенды".