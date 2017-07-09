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Если из политики латышских партий исчезнет тема оккупации и "русские идут", то у них больше не останется никаких других тем. Об этом в эфире радио Baltkom заявила политолог Илга Крейтусе.

"Партии "Согласие" создали образ русской партии, которую националисты называют оккупантской. Сейчас одновременно с этим используют также и геополитическую ситуацию, привязывая сюда Путина. Это своеобразный политический ход, так как если у них отнять тему "оккупации", "русские идут" и "Кремль", то ведь больше ничего и не останется. Чем они тогда будут заниматься? ", - задается вопросом политолог.

По ее словам, по ряду признаков Латвия отличается от других европейских стран.

"Если смотреть на те закономерности, которые существуют в других европейских странах, то Латвия очень отличается. Мы не соблюдаем старый демократический принцип, по которому правительство создает та партия, которая победила на выборах", - заявила Крейтусе.

Она отметила, что после восстановления независимости Латвии этот вопрос ни разу не обсуждался на уровне создания коалиции.

"Уже не раз бывало, что "Согласие" на парламентских выборах получает самое большое количество голосов избирателей, но только однажды от "Партии реформ Затлерса" прозвучал вопрос о возможном нахождении "Согласия" в правительстве", - подчеркнула Крейтусе.

Она также добавила, что по сложившейся традиции в стране, победившая партия никогда не участвует в переговорах о создании правительства.

"Я так объясняю своим студентам: "в Латвии, все как в мире, но немножко по-другому." Победившая партия никогда управляет страной. Если посмотреть на этот вопрос с исторической точки зрения, то до Второй мировой войны на всех выборах в Латвии побеждали только социал-демократы. И из всех 12 правительств социал-демократ руководил только единожды. Так уж сложилось, что левые силы побеждают, но не управляют", - заключила политолог.