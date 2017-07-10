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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на полях саммита G20 достигли важных соглашений, однако наиболее важная часть переговоров прошла за закрытыми дверями. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

"Есть договоренность по Сирии, прекращению огня, а также о том, что кибербезопасность - одна из ключевых проблем в сегодняшней мировой политике. Кроме того, есть прогресс по Украине, то, что у США появится спецпредставитель по этому вопросу - это большие шаги. Конечно, за закрытыми дверями договоренностей было намного больше, но о них мы узнаем со временем. Вы же понимаете, говорить два часа - и только о трех пунктах, конечно, это не так. О важности встречи также говорит то, что Трамп провел эту встречу в очень узком кругу, не было даже его советника по национальной безопасности. Это говорит о том, что он боится утечки информации", - сказал Юрканс.

При этом, по его словам, пока рано говорить о том, что переговоры Путина и Трампа будут иметь долгосрочный эффект.

"Самая большая проблема Трампа в том, что у него происходит дома. Чего бы он не достиг, его будут ругать. Даже если бы он научился ходить по воде, пресса писала бы, что он не умеет плавать. Надо также учитывать, что неизвестно, насколько долго продержатся договоренности по Сирии. Мы помним, как договорились Лавров и Керри, и не прошло 48 часов, как американцы снова начали бомбить позиции Асада", - отметил Юрканс.

Встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля и продолжалась более двух часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и ключевые международные проблемы.