Эксклюзив |

Требования забастовочного комитета семейных врачей сложно выполнить за один день, поэтому важно достигнуть договоренностей, а затем приступать к их выполнению. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска, которой удалось достичь компромисса с премьер-министром Марисом Кучинскисом и Министерством здравоохранения по требованиям об улучшении системы здравоохранения.

"Ассоциация - это не комитет забастовки, но мы до сегодняшнего дня поддерживали забастовку, наши требования совпадали. В четверг, когда были активные и довольно конструктивные переговоры с премьером и министром, мы смогли найти компромисс по документу, который предложил Кучинскис. Там оговорены и повышение финансирование решение тарифов, и увеличение переходного периода на "э-здоровье". Все понимают, что такие дела не делаются за один день. До сентября мы будем проводить переговоры, чтобы понять как улучшить критерии", - рассказала она.

Напомним, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей (ЛАССВ) достигла компромисса с премьер-министром Марисом Кучинскисом и Министерством здравоохранения по требованиям об улучшении системы здравоохранения, сообщила ее руководитель Лига Козловска.

7 июля сторонам удалось договориться по основным забастовочным требованиям. Официально соглашение может быть заключено только в понедельник, когда его подпишут министр здравоохранения Анда Чакша, Кучинскис и руководители партий правящей коалиции, обязавшись тем самым выполнить обещанное.

Согласно закону о забастовке, участие каждого представителя отрасли в протесте было добровольным, а юридическое руководство забастовкой взяла на себя Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), соответственно, она и может принять решение об окончании забастовки, пояснила Козловска.

Как ранее сообщал Mixnews, забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.