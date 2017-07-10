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Далеко не все договоренности, которых во время своей первой встречи достигли лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, будут воплощены в жизнь. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма от партии "Единство" Вейко Сполитис.

"Важно то, что последует дальше. Кремлевские СМИ сразу же заговорили о новом начале российско-американских отношений, о сотрудничестве в кибербезопасности, прекращении огня в Сирии. При этом мы видим, что уже сегодня утром Трамп сказал, что никакого сотрудничества по кибербезопасности с Россией не может быть. По Сирии якобы также еще надо подумать, потому что изначально был план сделать закрытую для самолетов зону, как семь лет назад это было сделано в Ираке. В общем, надо дождаться новостей", - сказал Сполитис.

Встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля и продолжалась более двух часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и ключевые международные проблемы.