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Президент США Дональд Трамп остался доволен встречей с главой РФ Владимиром Путиным во время саммита G20. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер. По его словам, Трамп хотел лично познакомиться с Путиным.

"Президент Трамп остался доволен. Хорошая встреча была не только с Путиным, но и с другими европейскими лидерами. Трамп хотел лично познакомиться с президентом России. Он четко сказал, что еще есть разногласия, но есть и пространство для сотрудничества. После встречи лидер США сказал про первые шаги по урегулированию украинского конфликта, про успех по перемирию в Сирии. Для первой встречи это было хорошо", - сказал он.

По словам Бейкера, Трамп, как деловой человек, понимает, что разногласия есть, но есть вопросы, по которым страны могут сотрудничать.

"Трамп - деловой человек. Он понимает, что разногласия есть, но есть и вопросы, по которым мы можем работать. Особенно в контексте Сирийского конфликта", - отметил представитель Госдепартамента.

7 июля в немецком Гамбурге состоялась первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На переговорах также присутствовали глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Первые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продлились 2 часа 15 минут. Это вдвое больше, чем предполагала российская сторона — в расписании Путина на встречу было отведено около часа. Большая часть переговоров проходила в закрытом режиме. Сотрудникам СМИ разрешили запечатлеть только первые две минуты беседы глав государств.

Детали разговора раскрыл позднее сам Путин, по словам которого он обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии, конфликт на Украине, а также борьбу с киберпреступностью и с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была потрясающей.

Об этом американский лидер сказал во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Рекс и я провели потрясающую встречу вчера с президентом Путиным", — цитирует Трампа корреспондент CBS News Стивен Портной в своем твиттере.