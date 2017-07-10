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Если Россия и переиграла США на саммите G20, то только по дипломатическому опыту. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил преподаватель Видземской высшей школы, политолог, эксперт в области международных отношений Янис Капустанс, комментируя материалы американских СМИ, пишущих о поражении Трампа в Гамбурге.

"Путин – бессменный лидер страны, что является его явным преимуществом. То же самое касается и министра иностранных дел России, который занимает свой пост с 2004 года. Они опытные дипломаты. В США команда молодая, новая. Если подходить к встрече президентов с этой точки зрения, то Россия переиграла США", - заявил Капустанс.

Он отметил, что анализировать встречу глав США и России довольно тяжело, так как никому подробности беседы неизвестны.

"Мы ведь не знаем точно, о чем говорили президенты. Стенографов не было. По сути, об этом знают только два человека. У других есть время для интерпретации услышанного или прочитанного", - добавил Капустанс.

Напомним, что американские СМИ почти единодушно предсказывали, что российский президент переиграет в Гамбурге американского, и теперь столь же дружно пишут, что в своем прогнозе не ошиблись.