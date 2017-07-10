Эксклюзив |

Фото/скриншот/Youtube

Радиостанции Mix Media Group (Radio Baltkom, Mix FM, MIX FM DANCE и Юмор FM), которые теперь можно слушать в любой точке мира через приложение Mix Media Radio, завоевывают африканский континент. По крайней мере в Уганде они уже нашли своих преданных слушателей, рассказал в интервью радио Baltkom работающий в Уганде предприниматель Алексей Лацис.

В рекламном ролике приложения для смартфонов Mix Media Radio, съемки которого проходили в 30 километрах от столицы Уганды – Кампалы, участвовало местное население.

"В век глобализации и чрезвычайной мобильности , очень важно сохранять посильную связь со ”своим” информационным, культурным, этническим пространством, особенно если ”за границей” ты только работаешь, а не окончательно и бесповоротно эмигрировал в поисках лучшей жизни. Но понимаешь это увы не сразу", - рассказал автор ролика, предпринриматель Алексей Лацис.

По его словам, узнав о существовании приложения Mix Media Radio, угандийцы с радостью поддержали это начинание.

"Занимаясь реализацией всевозможных промышленных и коммерческих проектов, два года назад нас занесло на черный континент, где мы окунулись в абсолютно другую реальность - климат, менталитет, культура, кухня, все, исключительно все оказалось новым. Первое время, как любой турист, ты впитываешь это новое как губка, пытаясь почувствовать себя ”своим”, ”местным”, но со временем, начинаешь скучать по дому, по всему родному и привычному, ну и конечно по музыке, которой здесь так не хватает.

Радиостанций в Уганде достаточно много, но практически все они вещают только местную музыку, которая, в связи со своей однообразностью и первобытной простотой, очень быстро надоедает, а музыка, к которой мы привыкли, доступна лишь на одной волне, и только лишь несколько часов в неделю.

Узнав, что вышло новое мобильное приложение для онлайн прослушивания ваших радиостанций, мы решили, с помощью ролика, поддержать эти начинания, ведь теперь любимой музыки в нашей жизни станет больше, а значит и дом станет ближе!", - сказал Алексей.

По его словам, идею записать ролик в Уганде поддержала супруга, которая ранее участвовала в дискуссии об Африке на радио Baltkom.

“Ролик был записан с подачи любимой жены Кати, участвовавшей в дебатах о мифах об и вокруг Африки, проводимых в вашей студии какое-то время назад. Ролик писали буквально ”на коленке”. Для записи использовали все, что было под рукой – мобильные телефоны, лэптоп с программой iMovie, в качестве трипода для телефона, на который записывали ролик – скрепленные вместе мотыги и заступ. В роли подтанцовки, выступила бригада подсобных рабочих, которых мы задействовали на строительстве уже второго завода в этой стране. Сам ролик снимался непосредственно на краю строительной площадки, находящейся в 30 километрах от Кампалы, столицы жемчужины Африки, а согласно многим источникам и колыбели земной цивилизации, африканской республики Уганда.

Оригинальный фон, под который по собственной инициативе рвала подметки группа подтанцовки, воспроизводился с мобильного телефона, непосредственно из аппликации Mix Media Radio, и надо заметить, что качество трансляции было отменное. В процессе съемок никто не пострадал, а по окончанию, всех начинающих звезд угостили так сильно ими любимой Coca-Cola и песочным печением. Довольные танцоры, а теперь уже и преданные радиослушатели, передают привет, такой далекой, но уже близкой Латвии и вашей радиостанции. Вещайте громче, вещайте дальше, вещайте круче, мы с вами!”, - сказал Алексей.

Скачивайте приложение Mix Media Radio для Android и IOS.