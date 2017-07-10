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Новая консервативная партия быстро развивается и скоро может стать крупнейшей партией Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член правления Новой консервативной партии, депутат Рижской думы Юрис Юрашс. При этом он отметил, что набор новых членов сейчас не является главной целью партии, при этом в нее может вступить любой желающий.

"Новая консервативная партия - самодостаточная партия. Она настолько стремительно сейчас развивается, что я допускаю, что в ближайшее время мы станем одной из самых больших партий в Латвии.

У нас есть очень конкретный и строгий механизм, как мы принимаем в свою партию новых членов и это очень индивидуальная работа, поэтому, если будут желающие каким-то образом вступить в нашу партию, все эти заявления будут рассматриваться индивидуально", - подчеркнул Юрис Юрашс.

Напомним, как писал Mixnews, депутат Европарламента, Артис Пабрикс предложил партии "Единство" объединиться с Новой консервативной партией, Латвийским объединением регионов и партией "Для развития Латвии". По его словам, партии основаны на сходных платформах и хотят видеть Латвию европейским государством.