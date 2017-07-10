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Публикация разговоров т.н. латвийских олигархов – Айнара Шлессерса, Андриса Шкеле и Айвара Лембергса, а также ряда других политиков и бизнесменов – имеет долгосрочное влияние на латвийскую политику. Такое мнение высказал в интервью радио Baltkom политолог Филипп Раевский.

Вопрос о создании парламентской следственной комиссии будет поднят уже сегодня на заседании коалиционного совета. Создание следственной комиссии «проталкивает» партия «Единство». Однако эксперт скептически оценивает этот шаг.

«Единство» теряет популярность, выборы в парламент уже скоро, но следственная комиссия не спасет рейтинги этой партии», - уверен Раевский.

По его мнению, «разговоры олигархов» в той или иной степени бьют по всем старым партиям. «Единство» слишком давно в политике, сотрудничает с Союзом "зеленых" и крестьян, а теперь с помощью парламентской комиссии хочет сделать вид, что они «не такие».

«Переговоры олигархов», в которых Айнарс Шлессерс, Андрис Шкеле и Айварс Лембергс обсуждают возможности влияния на государственные процессы, начали публиковаться в журнале Ir после того, как прокуратура закрыла так называемое «дело олигархов», которое вело KNAB.

В прокуратуре уверяют, что расшифрованных записей в их распоряжении не было.