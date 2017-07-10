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В латвийской политике много партий-одиночек, которым стоит объединиться, чтобы приносить обществу больше пользы. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Европарламента Артис Пабрикс.

По его словам, к таким партиям относится и "Единство".

"Я уже предлагал это где-то полгода назад, когда мы готовились к выборам в Риге. Думаю что в таком политическом спектре, который более ли менее одинаков - четыре правящие партии - нелогично, когда каждая борется за свои 5%. Объединившись, партии могут выступить лучше, тем более в Латвии в целом мода на объединения. Главная партия в Риге - "Согласие - сотрудничает с другой партией. В Союзе "зеленых" и крестьян - тоже две партии", - отметил Пабрикс.

Ранее он предложил партии "Единство" объединиться с Новой консервативной партией, Латвийским объединением регионов и партией "Для развития Латвии". По словам Пабрикса, партии основаны на сходных платформах и хотят видеть Латвию европейским государством.