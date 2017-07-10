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В Cinevilla на людей обрушились декорации на запрещенном для посещения участке. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал менеджер киногородка Марекс Дамбис. Он отметил, что посетители зашли на территорию павильона, не обращая внимания на ограничительную ленту и знак "стоп".

"Ежедневно мы работаем с 10 до 19 часов. У нас проходит много туристов и все они приобретают билеты. И на каждом билете написано, какие места можно посещать, а какие - нельзя. Так, одна из групп, видимо, гуляя по территории, зашла на участок с кинодекорациями, несмотря на то, что туда вход запрещен. Там была натянута ограничительная лента и был расположен знак "стоп", - сообщил Дамбис.

Он предположил, что, возможно, из-за большого наплыва посетителей эта лента была сорвана.

"Группа туристов залезла туда, куда нельзя было залезать вообще. В результате конструкция не выдержала, сломалась, и в итоге с нее упали люди. К несчастью, некоторые из них пострадали. Высота не была большой, но пожилые люди все равно получили травмы.

После произошедшего сотрудники киногородка сразу же вызвали медиков.

"После произошедшего мы незамедлительно вызвали неотложную помощь и проследили, чтобы пострадавшие были госпитализированы. Приехала также и полиция, которая констатировала факт несчастного случая. Что будет дальше трудно сказать. Мы не находим нашей вины в этом инциденте и не пытаемся от него как-то отгородиться. Учитывая, что посетители не были гражданами Латвии, им пришлось заплатить за медицинскую помощь и за лекарства. Но мы готовы покрыть эти расходы", - заключил Дамбис.

Напомним, что в воскресенье, 9 июля, в киногородоке Cinevilla, при обрушении декорации несколько людей, включая детей, упали с высоты 3-4 метров и получили различные травмы.

Фото: cinevilla.lv