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Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) и Латвийская ассоциация сельских семейных врачей (ЛАССВ) имеют разное видение относительно продолжения забастовки. Глава ЛАССВ Лига Козловска в ближайшее время станет депутатом Сейма от партии премьера (СЗК), об этом в интервью радио Baltkom заявил член правления ЛАСВ Паулс Принцис.

Ранее, также в интервью радио Baltkom, глава ЛАССВ Лига Козловска заявила, что на переговорах предварительно удалось прийти к компромиссу и Ассоциация ожидает, что правительство во вторник подпишет соответствующее соглашение, и забастовка прекратится.

В то же время ЛАСВ пока не собирается прекращать забастовку, поскольку правительство пока не согласно выполнить одно из принципиальных требований бастующих медиков – увеличение т.н. «капитации», общих выплат практике семейного врача. Из этих денег врачи оплачивают расходы, связанные с содержанием практики.

Правительство никак не может пойти на уступки семейным врачам, так как в этом случае будут обделены другие работники медицинской отрасли, заявил премьер министр Марис Кучинскис программе Rīta panorāma Латвийского телевидения.

Правительство на этом этапе переговоров предлагает медикам лишь увеличение зарплат. Но врачи не согласны, поскольку административные расходы на содержание практики постоянно растут.

В общем, и медики, и правительство проявляют принципиальность. И забастовка грозит затянуться.

«Я думаю, что будет принято какое-то решение, устраивающее все стороны, в любом случае. Но какое оно будет, я пока не могу сказать. Все время бастовать почти невозможно, поскольку это рано или поздно создаст угрозу для здоровья пациентов. Забастовка – угроза для всего общества. Но варианты забастовки бывают разные. Мы об этом будем думать», - заявил член правления ЛАСВ Паулс Принцис.

Принцис отметил, что руководитель ассоциации сельских медиков Лига Козловска переходит в активную политику, и с этим может быть связана ее более гибкая позиция на переговорах с правительством.

Действительно, данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о том, что Козловска станет депутатом Сейма от Союза «зеленых» и крестьян вместо Рихарда Эйгимса, который был избран в Даугавпилсскую думу.