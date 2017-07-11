Эксклюзив |

Встречу Путина и Трампа можно назвать знакомством, которое положило начало переговорам между двумя мировыми державами. Таким мнением с радио Baltkom поделился политолог Карлис Даукштс.

"Я так и говорю, что это знакомство. Думаю, что эту встречу действительно можно охарактеризовать как начало каких-то переговоров. Но это уже хорошо, потому что возобновлены хотя бы вербальные связи между Россией и США. Важных каких-то решений не достигнуто, они лишь намечены", - подчеркнул политолог.

Однако ничего конкретного о том, каким будет следующий этап развития отношений между двумя странами сказать нельзя.

"На сей раз беседа, которая позитивно оценивается обоими лидерами, не принесла дальнейшего указания. Обычно говорят, что должны встретиться там-то и там-то - не было этого. Это говорит о том, что остановились пока на фазе переговорного процесса", - отметил Даукштс.

Политолог также высказался по поводу возможного вмешательства российских властей в выборные процессы. Даукштс считает, что сама вероятность подобного разворота событий негативно влияет на стабильность в политическом пространстве.

"То, что там спорили о влиянии России на выборные процессы около 40 минут - это показатель, который дадут Европе и, при выборах, например, в той же Германии опять будут говорить, что было вмешательство. Это не очень хороший знак для стабильности. Сам факт, что сейчас у мировых держав есть возможность вмешиваться во внутренние дела и особенно в выборы президента, создаёт чувство нестабильности", - заявил Карлис Даукштс.

Напомним, что первая официальная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля во время саммита G20 в Гамбурге.