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Общественный деятель Владимир Линдерман написал заявление в Генеральную прокуратуру России на депутата Сейма от Нацобъединения Эдвина Шноре за сравнение русских с вшами.

Линдерман просит генпрокуратуру РФ возбудить уголовное дело против Шноре.

"Считаю, что уподобление русскоязычных жителей Латвии "вши", а также использование оскорбительного словосочетания "русская вошь" в общем контексте статьи является действием, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и языка, совершенным с использованием средств массовой информации. На мой взгляд, высказывание автора подпадает под статью 282 Уголовного кодекса РФ — "Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства"", - пишет он в своем заявлении.

Полиция безопасности (ПБ) решила не начинать уголовный процесс о высказываниях депутата от национального объединения Visu Latvijai -TB/LNNK Эдвина Шноре о русских и вшах.

Напомним, ранее полиция Латвии приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, потому что в происшедшем не констатированы признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону.

В то же время ПБ обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.

Как сообщалось, 19 мая 2017 года в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша:

"Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". "И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают", - написал в статье Шноре.

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман.