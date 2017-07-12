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Встреча старшего сына Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера с российским юристом Наталией Весельницкой обсуждается на всех известных новостных порталах. По сути, СМИ делают из мухи слона - такую оценку ситуации дал бывший специальный помощник директора ЦРУ Герберт Мейер, с которым связалось радио Baltkom.

"Как мне кажется, тут все делают из мухи слона", - отметил Мейер, отвечая на вопрос журналиста.

Бывший спецпомощник директора ЦРУ также сделал большой акцент на то, что Трамп все же неопытный политик и это одна из главных причин, почему вокруг этой встречи такой ажиотаж.

"Дело заключается в том, что Дональд Трамп не был и не является опытным политиком. Кстати, этим в частности он и привлёк избирателей в выборах 2016 года. Он был совсем не похож на классического политика Вашингтона. Вы знаете, если кто-то, кто не является привычным для всех представителем Вашингтона, занимается политикой, он обязательно наделает ошибок и, таких ошибок, которые бы опытный политик не допустил. И это - часть цены, которую надо заплатить. Ну, возможно это и было ошибкой провести встречу - ну и что с того? Они Трампа атакуют по любому поводу", - заявил Герберт Мейер.

Экс-агент ЦРУ также заметил, что стоит обратить внимание на более громкие истории, как например нашумевшая сделка Клинтонов.

"И, кстати, Клинтоны, которые загребли себе в карман миллионы долларов у русских. Хиллари и Бил отдали российским корпорациям 20% американского урана - это же безумно громкий скандал! А это ведь действительно произошло. А Трамп всего лишь пошёл на встречу длинной в 20 минут, в надежде получить полезную информацию. Разве мы все так не делали? Запомните, если вы поддерживаете неопытных политиков, они обязательно будут допускать ошибки", - подчеркнул бывший спецпомощник директора ЦРУ.

Напомним, что встреча Трампа-младшего с Наталией Весельницкой состоялась 9 июня 2016 года в Нью-Йорке. Герберт Мейер занимал должность специального помощника директора ЦРУ при администрации президента Рональда Рейгана.