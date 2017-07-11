Эксклюзив |

Тело Ивана Берладина найдено в лесном массиве Гробиньского района, в 500 метрах от дороги, куда Ваня мог зайти, выйдя на остановке у села Дубени. Об этом в программе Baltkom-онлайн на радио Baltkom рассказал начальник Лиепайской полиции Угис Ава.

По словам представителя правоохранительных органов, это приблизительно в 1-2 км от остановки.

"Мы обыскали в Дубени, впервые туда приехали в воскресенье вечером 9 июля, как только стало ясно, что мальчик, возможно, приехал туда. Мы сразу подняли вертолет армейский, искали глубокой ночью. Ваня зашел в такой лес, где человек не может пройти. Его нашел учавствовавший в поисках вместе с армией, волонтерами и полицией, земессарг", - сказал Ава.

По словам начальник Лиепайской полиции , на данный момент, причины смерти ребенка озвучиваться не будут, до тех пор пока не будут проведены соответствующие экспертизы.

"Видимых телесных повреждений не обнаружено. Точные причины смерти будут озвучены после того. Как их установят судмедэксперты. Полиция работает дальше", - сказал Ава.

По словам представителя правоохранительных органов, главный урок, который должны извлечь люди из нынешнего печального опыта, это смотреть за своими детьми.

"Родители должны присматривать за своими детьми. Не отпускать их одних. Наверняка, бывали ситуации, когда вы сами ехали на машине, и увидели 5 или 6 летнего ребенка, ну всякое бывает. Это тяжкий урок. Но, у уроков тогда есть смысл, когда мы будет беречь своих детей", - сказал представитель полиции.

Как сообщал портал Mixnews, спустя 10 дней активных поисков Госполиция, прочесывая лес в Дубени Гробиньского края, во вторник, 11 июля около 19 часов, обнаружила тело 5-летнего Ивана Берладина без признаков жизни. Сейчас место обнаружения оцеплено, полиция проводит процессуальные действия, сообщает Госполиция в официальных аккаунтах в соцсетях Facebook и в Twitter.

Волонтерам, участвовавшим в поисках ребенка, указано расходиться.

По информации Госполиции, сейчас все свидетельствует о том, что выдвинутая ранее полицией версия, что ребенок мог заблудиться, и ехал в транспорте один – подтвердилась. Чтобы получить полное подтверждение этой информации, назначены экспертизы. Полиция продолжает расследование дела.

В течение 10 дней мальчика разыскивали в общей сложности 4000 человек – Госполиция, и Лиепайская муниципальная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, лиепайчане, жители Латвии, волонтеры bezvests.lv, охотники, лесники, хорошо знающие местность.

Напомним, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Мать 5-летнего Ивана Берладина рассказала журналистам, что в то утро, 1 июля, мальчик буквально выскочил из квартиры, поэтому ни бабушка, ни сама мать даже не увидели, во что был одет ребенок. "Говорят, что сына видели в центре, и он сказал, что едет за конфетами и печеньем", - рассказала Зоя, указав, что у ребенка не было с собой ни денег, ни телефона.

"Он выбежал, и мы даже не смогли разглядеть, во что он одет. Да, была спортивная курточка - синяя с большими буквами...сандалии - без носков", - сказала мать, опровергнув ранее прозвучавшую информацию о том, что сын был одет в майку с мультипликационным персонажем "Молния Маквин".

Съемочной группе LNT удалось пообщаться с матерью Вани Зоей Ареевой, которая через СМИ обратилась к своему сыну с просьбой вернуться домой, сообщает Skaties.lv.

"Ванечка, прошу, приди домой! Мама тебя ждет! Я тебя очень люблю,зайчик! Вернись домой!, - сказала женщина на камеру.