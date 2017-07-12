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Надежда найти Ваню живым оставалась до последнего момента, поэтому поиски мальчика не прекращались ни на миг, рассказал в эфире радио Baltkom руководитель поисковой организации Bezvests.lv Александр Фаминский.

По словам опытного поисковика, правоохранительные органы, армия, земессардзе и другие госструктуры при поиске 5-летнего Вани работали не жалея сил, также неоценимую помощь оказывали простые люди.

"Хочется сказать большое спасибо людям, которые приезжали на поиски. Правда некоторые из них приходили с маленькими детьми, что не очень хорошо. Это тот случай, когда желание помочь в поисках, идти с ребенком на руках, выглядело странным, я это не очень-то себе представлял. Было тяжело им об этом говорить", - сказал Фаминский.

По словам руководителя поисковой организации, он впечатлен работой правоохранительных органов, которые ни на миг не останавливали работы по поиску мальчика.

"Особенно мне понравилось, как работала полиция, как только включилась в работу, начиная с 4 июля. Это происходило все на высоком уровне. Работала полиция, военные, Земессардзе, то есть все оперативные государственные службы. Может быть это не так афишировалось, не было публичного шоу, но мы все время в лесу встречались с этими людьми и видели, что это профессионалы, которые прочесывали квадрат за квадратом. У нас были свои тяжелые квадраты", - сказал Фаминский.

Руководитель Bezvests.lv также пояснил, почему организации пришлось на время прервать поиски ребенка.

"Когда мы, волонтеры из поисковой организации Bezvests, видели, что люди, не имеющие опыта ходьбы по болотам, идут с нами в болото и реально начинают тонуть, мы были вынуждены приостановить эти активные поиски и уже только наши люди, а это 20-30 человек, прочесывали квадрат за квадратом", - рассказал поисковик.

"К нам обратились через 2 дня и когда мы приехали там очень тяжело было работникам полиции, потому что очень много собралось людей. Кто-то начал создавать какие-то непонятные группы, кто-то стал называть себя координатором. Спросив одного человека, какой у него опыт, тот ответил, что уже 6 часов ищет Ивана, дескать у него есть опыт. То есть, очень тяжело было работникам полиции понять это и разобраться во всем. Действительно, иногда желание помочь, могло обернуться помехами. Но вообщем-то, здорово, что так много людей приходило и участвовало в поисках", - сказал Фаминский.

По словам поисковика, надежда найти Ваню живым оставалась до последнего.

"Даже вчера (в понедельник) у нас был маленький шанс, потому что позвонили и сказали, что Ваня может быть в Дубени и есть шанс, что мальчик еще живой. И мы в 21 час там уже были там и работали до 3 часов ночи, прочесывали эти дороги, прочесывали здания в маленькой надежде, что он где-то там свернулся калачиком, забился в какой-то сарайчик и где-то спрятался", - рассказал поисковик.

Руководитель Bezvests.lv также подчеркнул, что у волонтерской организации есть опыт ночных поисков.

"Мы умеем искать по ночам, у нас есть сильные фонари, у нас есть техника, у нас есть опыт и мы умеем идти в цепи. Держим дистанцию 3-5 метров между собой в зависимости от местности", - сказал Фаминский.

"В целом мы туда ездили 3-5 раз, и хочется сказать, что сотрудники полиции, армии, снимаю шляпу и горжусь, что есть такие люди. Это первые такие масштабные поиски, которые меня поразили и вдохновили", - сказал Александр Фаминский.

Тело пропавшего 10 дней назад в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина во вторник вечером было найдено в лесу, сообщила Госполиция.

Тело мальчика было обнаружено 11 июля примерно в 19.00 в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.

Как рассказал в программе Baltkom-онлайн на радио Baltkom начальник Лиепайской полиции Угис Ава, тело Ивана Берладина найдено в лесном массиве Гробиньского района, в 500 метрах от дороги, куда Ваня мог зайти, выйдя на остановке у села Дубени.

По словам представителя правоохранительных органов, это приблизительно в 1-2 км от остановки.

"Мы обыскали в Дубени, впервые туда приехали в воскресенье вечером 9 июля, как только стало ясно, что мальчик, возможно, приехал туда. Мы сразу подняли вертолет армейский, искали глубокой ночью. Ваня зашел в такой лес, где человек не может пройти. Его нашел участвовавший в поисках вместе с армией, волонтерами и полицией, земессарг", - сказал Ава.

По словам начальник Лиепайской полиции , на данный момент, причины смерти ребенка озвучиваться не будут, до тех пор пока не будут проведены соответствующие экспертизы.

"Видимых телесных повреждений не обнаружено. Точные причины смерти будут озвучены после того, как их установят судмедэксперты. Полиция продолжит работать", - сказал Ава.

По словам представителя правоохранительных органов, главный урок, который должны извлечь люди из нынешнего печального опыта, это смотреть за своими детьми.

Как сообщалось, заявление о том, что пятилетний Иван Берладин 1 июля вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал, Госполиция получила 2 июля.

Госполиции 10 июля удалось нащупать новую нить в поисках Ивана Берладина. Мальчик общественным транспортом уехал в село Дубени Гробиньского края, и его поиски были сосредоточены в этом районе.

полиция проанализировала видеоматериалы объемом более 250 гигабайтов, что равноценно примерно 200 часам. Следователям удалось установить новый этап маршрута перемещений Ивана в день исчезновения. Выйдя из общественного транспорта на площади Куршу в Лиепае, он, по всей вероятности, перепутал остановки и отправился автобусом в направлении Гробини.

Этот поворот в маршруте перемещения мальчика удалось проследить по совсем коротенькому фрагменту видеозаписи, в котором на миг появляется небольшая часть его сандалика.

Следователи нашли остановку, на которой мальчик вышел из автобуса - это конечная остановка маршрута в Дубени, где он, судя по последним данным, и остался. Окрестности Дубени были обследованы с воздуха с вертолета Национальных вооруженных сил.

В десятидневных поисках Ивана участвовали в общей сложности болеее 4000 человек, с 7 июля в них ежедневно были задействованы около 260 опытных специалистов Госполиции, муниципальной полиции Лиепаи, НВС, Государственной пожарно-спасательной службы и волонтерской организации bezvests.lv.

фото Bezvests.lv