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Виталий Манский, один из самых известных кинодокументалистов России, президент фестиваля «Артдокфест» и Национальнй премии в области неигрвого кино “Лавровая ветвь” слушает радио Baltkom, в том числе и с помощью приложения Mix Media Radio.

Манский перехал на ПМЖ в Ригу из Москвы, но много времени проводит в самолетах, активно перемещаясь по миру. Созданное разработчикам Mix Media Group приложение Mix Media Radio позволяет слушать радиостанции группы в любой точке земного шара, где есть мобильная связь.

Приложение разработано программистом Алексеем Воловиком. Оно простое, удобное, не занимает много места, не потребляет много энергии и, в отличии от многих своих аналогов, не требует наушников. Скачать и установить его в ваш смартфон можно всего за несколько секунд.

Скачивайте приложение Mix Media Radio для Android и IOS.

Радио без границ. Слушай своих, свои не обманут.