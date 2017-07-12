Приложение MIX MEDIA RADIO: расстояние не имеет значения
Виталий Манский, один из самых известных кинодокументалистов России, президент фестиваля «Артдокфест» и Национальнй премии в области неигрвого кино “Лавровая ветвь” слушает радио Baltkom, в том числе и с помощью приложения Mix Media Radio.
Манский перехал на ПМЖ в Ригу из Москвы, но много времени проводит в самолетах, активно перемещаясь по миру. Созданное разработчикам Mix Media Group приложение Mix Media Radio позволяет слушать радиостанции группы в любой точке земного шара, где есть мобильная связь.
Приложение разработано программистом Алексеем Воловиком. Оно простое, удобное, не занимает много места, не потребляет много энергии и, в отличии от многих своих аналогов, не требует наушников. Скачать и установить его в ваш смартфон можно всего за несколько секунд.
Скачивайте приложение Mix Media Radio для Android и IOS.
Радио без границ. Слушай своих, свои не обманут.