Эксклюзив |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил сожаление в связи с гибелью Ивана Берладина из Лиепаи. Об этом политик написал в социальной сети Facebook. Также Ринкевич выразил благодарность людям, участвовавшим в многодневных поисках маленького ребенка.

"Мы на самом деле так мало знаем о погибшем мальчике из Лиепаи Иване Берладине, но мы, наверное, слишком хорошо знаем себя. Это грустный вечер и единственное, что хочется, так это выразить большую благодарность всем тем, кто долго и самоотверженно искал маленького Ивана - полицейским, военнослужащим и добровольцам, всем не безразличным!", - написал Ринкевич.

Так же глава МИД Латвии процитировал выдержки из аллегорической повести-сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

И маленький принц в замешательстве пошел прочь.

"До чего же они странные, эти взрослые", - сказал он сам себе, продолжая путешествие.

Тело пропавшего 10 дней назад в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина во вторник вечером было найдено в лесу, сообщила Госполиция.

Тело мальчика было обнаружено 11 июля примерно в 19.00 в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.

Как рассказал в программе Baltkom-онлайн на радио Baltkom начальник Лиепайской полиции Угис Ава, тело Ивана Берладина найдено в лесном массиве Гробиньского района, в 500 метрах от дороги, куда Ваня мог зайти, выйдя на остановке у села Дубени.

По словам представителя правоохранительных органов, это приблизительно в 1-2 км от остановки.

"Мы обыскали в Дубени, впервые туда приехали в воскресенье вечером 9 июля, как только стало ясно, что мальчик, возможно, приехал туда. Мы сразу подняли вертолет армейский, искали глубокой ночью. Ваня зашел в такой лес, где человек не может пройти. Его нашел участвовавший в поисках вместе с армией, волонтерами и полицией, земессарг", - сказал Ава.

По словам начальник Лиепайской полиции , на данный момент, причины смерти ребенка озвучиваться не будут, до тех пор пока не будут проведены соответствующие экспертизы.

"Видимых телесных повреждений не обнаружено. Точные причины смерти будут озвучены после того, как их установят судмедэксперты. Полиция продолжит работать", - сказал Ава.

По словам представителя правоохранительных органов, главный урок, который должны извлечь люди из нынешнего печального опыта, это смотреть за своими детьми.