Торговцы горючим: повысят акциз у нас, а заработает Литва (+ОПРОС) (5)

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Эксклюзив | 12 июля 2017 года, 08:54

Запланированный рост акцизных налогов - слишком резкий. При условии, что с 1 января 2018 года литр дизтоплива из-за налогов подорожает на 4,5 цента, многие жители Латвии будут ездить на заправки в Литву. Об этом в интервью радио Baltkom заявил Мартиньш Стиранс, председатель Латвийской ассоциации торговцев горючим.

«Это неправильный шаг правительства. У нас есть, как говорится, хороший плохой пример: Эстония с 1 февраля 21016 года подняла налоги так, что цена на топливо выросла сразу на 10 центов за литр, а затем продолжила повышение в 2017 году. И теперь эстонский потребитель из-за прироста цены побежал к нам. И за алкоголем ездят, и за сигаретами», - заявил Стиранс.

Уже сейчас многие латвийцы, живущие ближе к Литве, ездят в соседнюю страну за продовольствием. И если до сих пор цена на топливо в наших странах отличалась не больше, чем на цент, то теперь Латвия рискует, что ее жители будут чаще ездить и за продуктами, и за топливом.

«Да, министр финансов говорит, что литовцы тоже собираются поднять акциз, но мы не знаем этого наверняка. И мы рискуем пойти по пути Эстонии, где после резкого поднятия цены снизилось легальное потребление топлива», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что теперь правительство намерено мониторить уровень потребления горючего, чтобы в случае заметного спада снизить акциз.

Как уже писал Mixnews, в рамках налоговой реформы правительство планирует поднять акцизы на горючее, алкоголь и сигареты в 1 января 2018 года.

Комментарии 5
Мэй4 часа назад
Хоть кто то может объяснить этим ,там.... прости Господи,-что экономика ,это не цифры на калькуляторе???!!!!Что люди итак вынуждены экономить и экономить будут польскими продуктами ,литовским бензином,белорусками сигаретами-и в результате экономика получит меньше,а не больше!!!! Нельзя планировать поступления просто умножив цифры на проценты ,не работает так ! И людей ещё больше уедет!Мы что пустыня?Народ только в Риге и остался
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сергей3 часа назад
часто бываю в Литве и закупаюсь по полной в Лидле даже хлеб и то в Литве вкусней и дешевле а также заправляю дизель полный бак 80л
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judgment2 часа назад
Прежде. чем писать глупости, хорошо бы разобраться в латышской экономике. Обобщения оставлю вам для дальнейших раздумин, однако приведу только один пример на основе того же "бензина". Да, и вы и Мартиньш Стиранс, со своей стороны, правы в своих заявлениях, но вы - не правительство, у вас другие критерии в решении стоящих задач, да и задачи разные. Предположим, что в результате принятых решений ПРОДАВЦЫ топлива потеряют гипотетические 10 миллионов в год. Кажется, что бюджет не досчитается, предположим, 1 миллион, но это не так! Одновременно возрастут цены на все товары, а следовательно возрастут взнимаемые налоги, которые с лихвой покроют потерянный миллион. Кроме того прямое повышение акцизного налога даст еще дополнительные деньги в бюджет, ведь не каждый поедет в Литву, да и предприятия переложат повышение на население, а правительство получит возможность посредством покупки ржавого списанного железа профинансировать союзников и попутно повысить зарплату депутатам и правительству. Все сказанное сильно упрощено, но показывает, что ваши цели расходятся с целями г-на Стиранса, а цели правительства совершенно не принимаются во внимание ни вами, ни г-ном Стирансом, что особенно обидно в свете неустанной заботы по увеличению бюджета страны.
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