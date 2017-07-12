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Маленький Ваня Берладин, которого на десятый день поисков нашли в лесу без признаков жизни, один ездил на общественном транспорте и гулял без сопровождения взрослых, но никому это не показалось странным, отметила в интервью радио Baltkom бывший руководитель Государственной инспекции по защите прав детей Илона Кронберга.

“Ситуация, конечно, феноменальная! С одной стороны, у нас четыре тысячи человек могут собраться вместе, чтобы искать ребенка, который пропал, но с другой стороны, если посмотреть на решения, которые люди принимают на индивидуальном уровне, то мы видим, что ребенок ездил на общественном транспорте, был один на улице, но никому не показалось странным, что такой малыш находится без сопровождения взрослых. Если бы кто-то остановил его: или шофер автобуса, или в любом месте, где он ходил, кто-то подошел, вызвал бы полицию, наверное, этот ребенок сегодня был бы жив. Это - феномен нашего общества“, - заявила Кронберга.

Также она отметила, что гарантированно избежать таких ситуаций невозможно, но можно попытаться их предотвратить посредством общественной деятельности.

“В таких случаях нет решения на государственном уровне. Мы не можем принять закон, чтобы люди действовали определенным образом. Здесь нужно говорить о какой-то массовой общественной компании или призывать медиа и объяснять людям, как действовать в таких обстоятельствах. Другого решения быть не может. Потому что здесь, абсолютно очевидно, не сработал уровень индивидуальной ответственности за человека“, - сказала Илона Кронберга.

Напомним, что Иван Берладин ушел из своего дома в Лиепае утром 1 июля и потерялся. Тело мальчика нашли во вторник 11 июля в лесу в Дубени, Гробиньского края.