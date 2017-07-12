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Забастовка семейных врачей в Латвии будет прекращена, как только министр здравоохранения согласится увеличить финансирование, заявила в интервью радио Baltkom член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Лигита Вулфа.

“Мы пока решили не все вопросы - один, самый важный, остался на потом, и конечный результат переговоров станет известен завтра. Это вопрос финансирования. Если ответ министра здравоохранения будет положительным, то скорее всего забастовка будет прекращена. Если ответ будет отрицательным, тогда завтра будем решать как нам действовать дальше“, - пояснила глава ассоциации.

Она также подчеркнула, что активность пациентов в летнее время обычно ниже, и забастовка на нее никак не повлияла.

“Cейчас лето и низкая активность пациентов может быть связана с тем, что несезон и многие могут подождать, когда врач возобновит свою работу. Нельзя сказать, что активность пациентов в результате забастовки повысилась“, - рассказала Вулфа.

Также она подтвердила, что в экстренном случае врач примет пациента, даже несмотря на забастовку.

“Сегодня мы принимаем пациентов, которые нуждаются в срочных рецептах или в срочной помощи – детей, пенсионеров. Эти группы мы берем“, - пояснила Лигита Вулфа.

Напомним, что забастовка семейных врачей началась 3 июля и в ней участвуют более 600 медиков.