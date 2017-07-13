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Если государство не поможет бумажной прессе, то она может и не выжить. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы (ЛАИП) Гунтарс Лицис. Также он назвал печатные СМИ одним из оплотов государственной безопасности.

"Если государство не найдет решение, как помогать прессе, то она, при наших условиях, не сможет выжить. И тогда у тех, кто радуется, что печатная пресса умирает, будет меньше проблем", - сказал Лицис.

Он выразил уверенность, что несмотря на то, что сейчас существует множество различных доступных средств информации, полностью печатная пресса не исчезнет.

"Не исчезнет. Это как со всеми видами информации. Когда пришло телевидение тоже говорили - не станет кино, не будет театров. Сейчас говорят, будем все смотреть в интернете, но этого не происходит, все ниши сохраняются", - подчеркнул Лицис.

Но он также добавил, что без помощи государства, пострадать могут маленькие региональные издания.

"Разные маленькие региональные газеты не смогут выжить из-за того, что подписчиков у них становится все меньше и меньше. В регионах люди получают небольшие деньги, а многие уехали заграницу", - пояснил Лицис.

Одной из причин, по которой надо помогать печатным изданиям исполнительный директор ЛАИП назвал вопрос государственной безопасности.

"Понимаете, люди читают, люди любят читать – это им нужно. Но это еще и вопрос государственной безопасности. Если не будет печатных СМИ и люди в удаленных регионах не смогут получать официальную информацию, то их место займут пропагандистские издания. Начнется искривление сознания человека. Мы такой опыт уже имеем", - заключил Гунтарс Лицис.

Как сообщали ранее СМИ, начиная с 2020 года государство намерено полностью перестать компенсировать почте убытки по доставке прессы.