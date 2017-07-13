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Семейные врачи не теряют надежды на то, что премьер-министр пойдет им навстречу, выполнит требования медиков и забастовка будет завершена. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал член правления Латвийский ассоциации семейных врачей Паулс Принцис. Он положительно оценивает диалог с Марисом Кучинскисом.

"Вчерашние переговоры прошли конструктивно. На мой взгляд, нам удалось объяснить премьеру почему семейным врачам так необходимо увеличить сумму кавитации на 30%", - рассказал Принцис.

Он также отметил, что ассоциации важно осознавать, что премьер на стороне медиков.

"Нам важно понимать, будет ли премьер за нас заступаться. Насколько серьезно он воспринимает наши требования. Мы договорились о том, что Марис Кучинскис нам отправит письмо со своими предложениям по финансированию отрасли. По крайней мере, мы точно уверены в том, что премьер понял истинную причину нашей забастовки", - добавил Принцис.

Напомним, ранее премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что правительство не может пойти на уступки по вопросу о повышении суммы капитации для практик семейных врачей. Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране.