Эксклюзив |

Демографическая ситуация в Эстонии намного лучше, чем в Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал демограф, профессор Латвийского университета Петерис Звидриньш, комментируя европейский рейтинг сокращения численности населения за прошлый год.

"Наши северные соседи - эстонцы в этом списке занимают 19 место. Это уже качественное различие, однако в 90-х годах ситуация в обеих странах была одинаковая. В Эстонии более активная политика в социальной сфере, в демографической сфере. Там более значительные поощрения семьям", - рассказал Звидриньш.

Он отметил, что если сравнить Эстонию и Латвию, то первая ведет государственные дела более разумно.

"Разрыв между двумя странами ощутимый. В Латвии мало тех, кто возвращается назад. В Эстонии наблюдается положительный баланс, и эта тенденция там сохраняется. Наши надежды на то, что в Латвию начнут возвращаться эмигрировавшие жители пока ничем не подтверждаются", - добавил Звидриньш.

Напомним, согласно данным Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год. На первом месте Литва.