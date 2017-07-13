Демограф: можем не надеяться на возвращение уехавших из Латвии (5)

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Эксклюзив | 13 июля 2017 года, 20:30

Демографическая ситуация в Эстонии намного лучше, чем в Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал демограф, профессор Латвийского университета Петерис Звидриньш, комментируя европейский рейтинг сокращения численности населения за прошлый год.

"Наши северные соседи - эстонцы в этом списке занимают 19 место. Это уже качественное различие, однако в 90-х годах ситуация в обеих странах была одинаковая. В Эстонии более активная политика в социальной сфере, в демографической сфере. Там более значительные поощрения семьям", - рассказал Звидриньш.

Он отметил, что если сравнить Эстонию и Латвию, то первая ведет государственные дела более разумно.

"Разрыв между двумя странами ощутимый. В Латвии мало тех, кто возвращается назад. В Эстонии наблюдается положительный баланс, и эта тенденция там сохраняется. Наши надежды на то, что в Латвию начнут возвращаться эмигрировавшие жители пока ничем не подтверждаются", - добавил Звидриньш.

Напомним, согласно данным Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год. На первом месте Литва.

Комментарии 5
Неважно1 час назад
Демограф прям Америку открыл!И так любому нормальному человеку понятно,что пока в Латвии власть не сменится,и их замена не начнет наконец думать о людях,а не как только деньги лопатой с них грести,хрен кто суда адекватный вернется!В Латвию возвращаются только несколько категорий людей,по семейным обстоятельствам кто,и ленивые,кому просто за подло работать!Что тем кто вернется Латвия может предложить на данный момент?Работать за 400 евро в месяц?При том не по специальности,и без перспектив на будущее?Сидеть в каком нибудь супер нетто за 3 копейки?На хер им это надо!Тем более тем кто там обустроил свою жизнь!
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Го1 час назад
Это официально на втором.Мне кажется первое место они делят.Если бы дали в латвии нулевое,она давно опустела бы вообще.Крепостное право в помощь.
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971 час назад
Мы и не надеемся, мы надеемся занять первое место!!
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