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Набравшая популярность по всему миру игрушка спиннер может представлять опасность для здоровья детей. Об этом в эфире радио Baltkom заявила глава Департамента надзора за товарами и услугами Центра защиты прав потребителей Светлана Мякушкина.

По ее словам, на европейский рынок поступает много некачественных спиннеров, которые нельзя продавать детям.

"В сотрудничестве с таможенным управлением мы контролировали количество поступающих спиннеров на территорию Латвии из третьих стран. Из более чем 6 000 спиннеров полторы тысячи игрушек не были признаны соответствующими. Мы запретили их воз на территорию Европы", - рассказала Мякушкина.

Она отметила, что Центр защиты прав потребителей провел несколько тестов на предмет безопасности игрушек.

"Мы протестировали определенные экземпляры и констатировали, что игрушка не соответствует нормам. Кнопочные батарейки, находящиеся внутри, в легкой доступности. Есть большой риск для маленьких детей. Они могут получить серьезные повреждения пищевода, желудочно-кишечного тракта и кровообращения", - пояснила Мякушкина.

Она также призывала всех родителей проверить, не досталась ли им именно такая игрушка.

"При покупке обратите внимание на то, является ли производитель идентифицируемым. Можете ли вы его определить", - добавила эксперт.

В ходе первой же лабораторной проверки было подтверждено, что спиннеры производства Китая (код товара NO:2701) не отвечают требованиям безопасности – от игрушки отделяется деталь закрывающая батарейку.

В Центре государственного языка ранее изобрели специальное слово для спиннера. По аналогии с английским языком лингвисты придумали игрушке два названия на латышском - "virpināmais" или "grozāmgrābslis".