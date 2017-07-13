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Около 150 человек в четверг утром собрались на пикет у здания Генеральной прокуратуры, чтобы потребовать отставки генерального прокурора Эрика Калнмейерса в связи с так называемыми "переговорами олигархов".

Люди пришли на пикет с плакатами, на которых написано "У Эрика нет времени", "Коррупция - это рак", "Вон!". Время от времени пикетчики скандировали призывы к генпрокурору подать в отставку.

Как сообщил специальный корреспондент портала Mixnews, в пикете приняли участие представители Новой консервативной партии и бывшие сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юрис Юрашс и Юта Стрике и депутаты Рижской думы.

В завершении акции представитель пикетчиков передал Генеральной прокуратуре стилизованное заявление Калнмейерса об отставке, которое ему останется только подписать. Пикетчики напомнили, что работодателем генпрокурора является народ.