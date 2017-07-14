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В следующем году в Латвии выйдет большая энциклопедия о столетии государства. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил демограф, профессор Латвийского университета Петерис Звидриньш. При этом книга будет переведена на русский и английский языки.

"Ученые, эксперты культуры, Академия наук и Национальная библиотека работают над двумя крупными энциклопедиями, которые посвящены столетию Латвии. Сейчас завершается перевод на английский и русский языки, один в один. Выхода ждем в начале следующего года. Тираж будет достаточный, чтобы во всем мире этих томов хватило", - подчеркнул Звидриньш.

Добавим, что в программу празднования столетия Латвии включены около ста проектов и мероприятий, которые будут реализованы в период с 2017 по 2021 год в сферах культуры, образования, спорта, строительства, туризма и других.