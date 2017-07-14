Демограф: выпустим энциклопедию к столетию для всего мира! (3)

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Эксклюзив | 14 июля 2017 года, 07:45

В следующем году в Латвии выйдет большая энциклопедия о столетии государства. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил демограф, профессор Латвийского университета Петерис Звидриньш. При этом книга будет переведена на русский и английский языки.

"Ученые, эксперты культуры, Академия наук и Национальная библиотека работают над двумя крупными энциклопедиями, которые посвящены столетию Латвии. Сейчас завершается перевод на английский и русский языки, один в один. Выхода ждем в начале следующего года. Тираж будет достаточный, чтобы во всем мире этих томов хватило", - подчеркнул Звидриньш.

Добавим, что в программу празднования столетия Латвии включены около ста проектов и мероприятий, которые будут реализованы в период с 2017 по 2021 год в сферах культуры, образования, спорта, строительства, туризма и других.

Комментарии 3
нет 5 часов назад
а зачем переводите на русский язык? просто интересно.
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Eliza 4 часа назад
Какое столетие??? Всего то до 1940 года и с 1991, а мнят о себе...А ведь так во всем - ЛОЖЬ и ПОДТАСОВКА. Да и всему Миру на эту территорию, под названием Латвия, как то да фонаря, большинство и не знают о существовании таковой.
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wolf 5 часов назад
Posobie po ananizmu lucshe perevesti na moldavskij, tureckij i ruminskij tam ljubjat eto delo
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