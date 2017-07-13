Эксклюзив |

Приговор подозреваемому в убийце Бориса Немцова Зауру Дадаеву, которого осудил на 20 лет заключения в колонии строгого режима, вынесен незаконно и необоснованно. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал адвокат подсудимого Шамсудин Цакаев.

"Обязательно будем оспаривать, так как считаем, что данный приговор вынесен незаконно и необоснованно," - заявил Цакаев.

Адвокат также оценил весь судебный процесс над своим подопечным как незаконный и необоснованный и добавил, что были допущены многочисленные нарушения в ходе разбирательства.

"Он незаконный и необоснованный, так там еще и многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, я их все перечислять не буду. Мы на протяжении всего процесса свое мнение высказывали и в письменном, и в устном виде", - отметил Цакаев.

Он также добавил, что был нарушен именно принцип состязательности сторон.

Более того, по словам Цакаева, доказательства указывающие на непричастность Дадаева к данному приступлению были изъяты из материалов уголовного дела.

"Если коротко говорить о судебном процессе, конечно процесс прошел в таком духе нарушения основного принципа - принципа состязательности сторон и, конечно получилось так, что административный ресурс был полностью на стороне обвинения. Практически, адвокатам-защитникам оставалось только апеллировать на то, что есть в материалах уголовного дела и даже те доказательства уголовного дела, которые говорили о непричастности Дадаева к совершению данного преступления, они были судом признаны недопустимыми. Хотя, эти доказательства были собраны не нами, а именно следствием. Вероятно, в начале они не обратили на это внимание, а в последствии когда поняли, что это доказывает его непричастность, они исключили это из числа доказательства", - заключил Дадаев.

Напомним, что убийство бывшего лидера оппозиции Бориса Немцова состоялось 27 февраля 2015 года. Политик был убит на Большом Москворецком мосту, посредством нескольких выстрелов в спину.