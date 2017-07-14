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Отстранение спортивного журналиста, публициста и ведущего Арманда Пуче от комментирования матчей рижского хоккейного клуба "Динамо" напрямую связано с его критикой в адрес руководства клуба и, в частности, председателя совета директоров "Динамо" Юриса Савицкиса. Об этом в эфире радио Baltkom заявил сам Пуче.

"Я не уволен и не отстранен, просто в течение сезона я делал определенную работу - руководил хоккейной студией, вот и все. Аргументация - действительно, ультиматум от КХЛ. Они показали в Москве группе MTG мои публикации, их перевели на русский. Перевод, видимо, делали в Риге. Очевидно, это связано с руководством "Динамо", я уже и до этого получал намеки на то, что мое личное отношение к Савицкому (Юрис Савицкис - председатель совета директоров рижского "Динамо", Mixnews) и его идеологии неоднозначное. Но надо понимать, что отстранение никак не связано с моей работой в студии, это связано с публикациями в печатных изданиях", - сказал Пуче.

По его словам, в решениях руководства рижского "Динамо" очевидно присутствует политическая идеология.

"Это политический проект, я никогда это не скрывал. Там задействованы русские деньги, в этом нет ничего плохого, если дают - их надо использовать. В то же время я всегда прямо говорил, что конкретные личности в латвийском политическом пространстве делают не очень хорошую работу. Нам не может быть все равно на то, что делает Савицкис все эти годы. Именно об этом я рассказал в публикации. Как журналист я доволен, моя статья вызвала резонанс", - сказал Пуче.

Он добавил, что не собирается как-либо оспаривать свое отстранения от работы в передаче "Хоккейная студия".

"Это же рынок, они хотят иметь права на трансляцию. Если один человек для них так "важен", то я не буду идти против течения. Я не будут настолько тупым, чтобы сказать - вы должны бросить на стол контракт и все такое. Когда с одной стороны ставится ультиматум, разговор не получится", - отметил Пуче.

Добавим, отстранение Пуче радио Baltkom также прокомментировал Юрис Савицкис. Он заявил, что рижское "Динамо" не имеет к этому отношения, а Пуче "сеет зло".

Напомним, ранее стало известно, что медиа-концерн MTG TV Latvia отстранил ведущего телепередачи "Хоккейная студия" Арманда Пуче от комментирования игр рижского "Динамо".