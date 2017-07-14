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С начала этого года в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии уже погибло 7 велосипедистов, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год, сообщил в интервью радио Baltkom пресс-секретарь CSDD Роландс Румба. В то же время число аварий с участием велосипедистов стало заметно меньше.

"Каждый год велосипедистов на улицах и дорогах Латвии становится все больше и, по статистике, за первую половину этого года в авариях пострадали 211 велосипедистов, а в прошлом году за такой же период пострадало 256 человек. То есть, пострадавших стало меньше. В свою очередь, к сожалению, в этом году уже потеряли жизни 7 велосипедистов, тогда как за весь прошлый год погибших на дорогах велосипедистов было четверо”, - рассказал Румба.

Одной из основных причин аварий он назвал несоблюдение участниками дорожного движения отведенного им пространства.

"У дорожных происшествий с участием велосипедистов могут быть разные причины, но очевидно, что водители автомобилей и велосипедисты во время движения должны находиться в разных частях проезжей части", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он также добавил, что для того чтобы избежать несчастных случаев, велосипедистам необходимо соблюдать правила дорожного движения, внимательно следить за дорогой и использовать велоинфраструктуру всюду, где она доступна.

"Велосипедистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Например, перед маневрами обязательно подавать предупреждающий сигнал, перед запрещающим сигналом светофора надо остановиться, следует также использовать предусмотренную инфраструктуру и обязательно перед каждым поворотом надо убедиться, не едет ли сзади или сбоку автомобиль или автобус”, - отметил Румба.

В заключении пресс-секретарь напомнил о том, что велосипедист на дороге подвержен высокому риску.

"Нельзя забывать о том, что велосипедист – это менее защищенный участник дорожного движения и поэтому подвержен большему риску", - заключил Роландс Румба.

Напомним,как писал Mixnews, 14 июня работник полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в результате которой погиб велосипедист.