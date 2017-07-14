Эксклюзив |

Хоккейный клуб рижское "Динамо" не имеет отношения к отстранению спортивного журналиста Арманда Пуче от комментирования матчей команды. Об этом в эфире радио Baltkom заявил предприниматель, председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

Он также ответил на критику Пуче в адрес руководства "Динамо".

"Это компетенция КХЛ, потому что все трансляции на телевидении - это их ответственность, мы к этому отношения не имеем. То, что Пуче сеет зло между людьми и народами, всем давно известно. Я давно его комментарии не смотрю. При этом сам он всегда говорит, что это его конек и на этом он делает популярность. Журналист, который сеет зло, ждет, что все будут платить ему деньги. Ну так же не бывает", - сказал Савицкис.

По его словам, это не первое скандальное заявление Пуче.

"Недавно Латвийское телевидение показывало его комментарий, где он обзывал русских всякими словами. Если он хочет делать популярность, то не обязательно сеять зло. Он и сейчас говорит о том, какой он популярный", - сказал Савицкис.

Напомним, ранее стало известно, что медиа-концерн MTG TV Latvia отстранил ведущего телепередачи "Хоккейная студия" Арманда Пуче от комментирования игр рижского "Динамо". По мнению самого Пуче, это напрямую связано с его критикой в адрес руководства рижского клуба.