Савицкис: Пуче отстранили не из-за "Динамо", он скандалист (3)

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Эксклюзив | 14 июля 2017 года, 14:16

Хоккейный клуб рижское "Динамо" не имеет отношения к отстранению спортивного журналиста Арманда Пуче от комментирования матчей команды. Об этом в эфире радио Baltkom заявил предприниматель, председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

Он также ответил на критику Пуче в адрес руководства "Динамо".

"Это компетенция КХЛ, потому что все трансляции на телевидении - это их ответственность, мы к этому отношения не имеем. То, что Пуче сеет зло между людьми и народами, всем давно известно. Я давно его комментарии не смотрю. При этом сам он всегда говорит, что это его конек и на этом он делает популярность. Журналист, который сеет зло, ждет, что все будут платить ему деньги. Ну так же не бывает", - сказал Савицкис.

По его словам, это не первое скандальное заявление Пуче.

"Недавно Латвийское телевидение показывало его комментарий, где он обзывал русских всякими словами. Если он хочет делать популярность, то не обязательно сеять зло. Он и сейчас говорит о том, какой он популярный", - сказал Савицкис.

Напомним, ранее стало известно, что медиа-концерн MTG TV Latvia отстранил ведущего телепередачи "Хоккейная студия" Арманда Пуче от комментирования игр рижского "Динамо". По мнению самого Пуче, это напрямую связано с его критикой в адрес руководства рижского клуба.

Комментарии 3
Filips Adamenko3 часа назад
господин Пуче всегда болеет против российской сборной. С кем бы не играли: Канадой, Швецией, Казахстаном..он всегда так искренне радуется когда они пропускают шайбу. Это неприятно. Надо выгнать вонючку.
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Алексей Молчанов3 часа назад
Пуче хуюче
У меня всё
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Vladislav Gibert2 часа назад
Dovipuchevalsja
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