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В Елгаве прошлой ночью прохожие встретили семилетнего мальчика, который ходил по улице без взрослых и в одних носочках, сообщила радио Baltkom руководитель Елгавского отделения полиции Татьяна Фландере.

Ребенка заметили три женщины около 03:15. Сначала мальчик пытался от них убежать, но его удалось поймать и привести в участок полиции, проинформировала Фландере.

Стражам порядка стало известно, что мальчик проживает с мамой и бабушкой, также в семье есть еще один ребенок.

Руководитель городской полиции сообщила, что мальчик отправился на поиски бабушки без обуви, пока мама спала в алкогольном опьянении. Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Возбуждено административное дело. Более подробную информацию полиция Елгавы обещает дать позже. Имя мальчика не разглашается.

Напомним, что ранее Mixnews писал о пропаже пятилетнего Вани Берладина, которого в итоге нашли без признаков жизни.