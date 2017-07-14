Ночью по улицам Елгавы ходил мальчик без обуви (1)

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Эксклюзив | 14 июля 2017 года, 14:36

В Елгаве прошлой ночью прохожие встретили семилетнего мальчика, который ходил по улице без взрослых и в одних носочках, сообщила радио Baltkom руководитель Елгавского отделения полиции Татьяна Фландере.

Ребенка заметили три женщины около 03:15. Сначала мальчик пытался от них убежать, но его удалось поймать и привести в участок полиции, проинформировала Фландере.

Стражам порядка стало известно, что мальчик проживает с мамой и бабушкой, также в семье есть еще один ребенок.

Руководитель городской полиции сообщила, что мальчик отправился на поиски бабушки без обуви, пока мама спала в алкогольном опьянении. Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Возбуждено административное дело. Более подробную информацию полиция Елгавы обещает дать позже. Имя мальчика не разглашается.

Напомним, что ранее Mixnews писал о пропаже пятилетнего Вани Берладина, которого в итоге нашли без признаков жизни.

Комментарии 1
Eliza 14 минуты назад
И опять...у мамы алкогольная зависимость, что стало с женщинами - матерями ??? И кто может вырасти у такой ??? Как быть с такими мамашами, ведь дет. дом не лучший вариант, для ребенка она, пусть и алкоголичка, но все равно - мама.
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