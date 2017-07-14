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16 июля (в этом году это воскресенье) исполняется ровно 10 лет, как в Риге начало вещание радиостанция Baltkom 93.9. В связи с этим событием в понедельник, 17 июля, с 8 утра до 20.00 пройдет праздничный информационный марафон. В прямом эфире побывают политики, актеры, музыканты, предприниматели, спортсмены, политологи и многие другие гости, которые на протяжении 10 лет были гостями студии радио Baltkom.

"Радиостанция Baltkom - латвийская, но гости у нас – со всего мира, и те, кто живет в Латвии, и кто приезжает в Ригу и Латвию, и те, с кем мы связываемся по различным каналам с помощью скайпа, вайбера и телефона. Радио активно развивается, используя современные средства интернета, вещая на весь мир. Мы делаем репортажи с очевидцами и комментаторами событий не только из Латвии, но со всего земного шара, из различных “горячих” точек, крупных мероприятий. Мы организуем “круглые столы”, дискуссии на различные научно-популярные темы, в которых принимали участие ведущие ученые со всего мира, говорящие на разных языках. Прямые видеотрансляции из студии, с интересных мероприятий, происшествий и с мест работы наших корреспондентов идут не только в FM-диапазоне, но и в интернет-вещании, так что можно сказать, что наше радио давно вышло за пределы простого приемника. Сегодня наши слушатели живут в самых разных уголках мира, а мобильное приложение скачивают даже в Китае и Уганде," - рассказывает главный редактор радиостанции Baltkom Наталья Михайлова.

Для тех гостей, кто придет в студию, приготовлен специальный юбилейный КВИЗ с вопросами, посвященными истории радио Baltkom – в эфире, а также мини-квесты за эфиром. Весь процесс будет заснят и увековечен на портале Mixnews, на фейсбуке, в инстаграмме. Стримы из студии и за пределами студии – в течение всего дня. C 16 до 17 часов в студию придут наши радиослушатели, а с 17 часов на крыше радиостанции состоится концерт известного пианиста Андрея Осокина и певицы Катрины Гупало "100 лет с Эдит Пиаф".

В информационном марафоне примут участие

Андрис Берзиньш (экс-премьер), Валдис Затлерс (экс-президент), политики Андрей Клементьев, Мартиньш Шицс, посол России в Латвии Евгений Лукьянов, исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, спортсмены Всеволод Зеленый, Александр Самойлов, Инета Радевича, актриса Вероника Плотникова, Янис Юрканс, музыкант Елена Привалова-Эпштейн , Диана Галанте, член Совета по электронным СМИ Гунта Лидака, силач Дайнис Загерис, госконтролер Элита Круминя, генпрокурор Эрик Калнмейерс, зампосла Израиля в Латвии Цви Миркин, директор фестиваля “Балтийская жемчужина” Марина Липченко, предприниматели Юрис Савицкис, Александр Гафин, Влад Корягин, Арнольд Бабрис, Илья Герчиков, Гунар Кирсонс, Киров Липман, Айгар Ростовскис, пианистка Инна Давыдова, публицист Лато Лапса, юрист Айвар Боровков, модельеры Катя Шехурина, Наталья Янсоне, министр обороны Раймонд Бергманис, директор “скорой” Сармите Виллере, певица Ирина Богушевская, политологи Илга Крейтусе, Кристиан Розенвалдс, Ивар Иябс, Арнис Кактиньш, певец Маркус Рива, адвокат Елена Лукьянова, кардиолог Андрей Эрглис, директор Дома Москвы Юрий Силов, экс-тренер сборной по хоккею Леонид Береснев, директор Института Латвии Айва Розенберга, министр сообщения Улдис Аугулис, кинорежиссеры Манский, Виталий Всеволодович Виталий Манский, Рихардс Пикс, актриса Татьяна Лукашенкова, певицы Инесе Галанте и Натали Тумшевица и другие гости.