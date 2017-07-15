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Молодые люди в Латвии не хотят напрягаться, получая высшее образование. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал председатель совета Балтийской международной академии, профессор Валерий Никифоров.

"В последние годы молодые люди выбирают управление туризмом, общественные отношения, а финансы, управление предпринимательством, право, предметы с фундаментальными учебными дисциплинами, пользуются меньшим спросом. Складывается впечатление, что они не хотят напрягаться", - говорит он.

По словам профессора, важно показывать студентам, что можно получать удовольствие от приобретения важных знаний.

"Очень важно довести молодого человек до состояния, когда он понимает и получает удовольствие от осознания того, что он в этом разобрался. Это весьма мощное удовольствие. И это сильный стимул. Но, в любой сфере деятельности, чтобы получить удовольствие, необходимо приложить усилия", - считает Никифоров.

14 июля была закончена подача документов в высшие учебные заведения, а это значит, что будущие студенты сделали свой выбор и в сентябре начнут обучение. В общей сложности, заявления подали более 1200 человек, и это на несколько тысяч больше, чем в прошлом году.

Традиционно, наибольшее количество документов было подано в Латвийский университет, Рижский технический университет и Рижский университет им. П. Страдыня.