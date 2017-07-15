Демограф: даже с учетом рождающихся за границей латвийцев население сокращается (5)

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Эксклюзив | 15 июля 2017 года, 19:24

Родившиеся и проживающие за границей дети латвийских граждан учитываются при подсчете населения Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал демограф, профессор Латвийского университета Петерис Звидриньш. При этом, по его словам, это не улучшает демографическую ситуацию в стране.

“По новым правилам, если дети имеют латвийское гражданство, то они считаются родившимися в Латвии. Это дало некоторое увеличение цифр, хотя это число не так уж велико. Так получается, что у нас единственный возраст, в котором имеется прирост населения – это младенцы. Потому что они числятся как родившиеся в Латвии, но миграционного прироста фактически нет”, - сказал Звидриньш.

Он отметил, что каждый год Латвия теряет значительное число трудоспособного населения.

“Мы теряем трудоспособное население, женщин в генеративном возрасте, которые могли бы рожать. Поэтому уже в этом году наблюдается сокращение по сравнению с предыдущими годами. В области миграции тоже изменений не предвидется. Надеяться на то, что к нам приедуд трудоспособные люди не приходится”, - сказал Звидриньш.

Напомним, согласно данным Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год. На первом месте Литва.

Комментарии 5
Alex34 минуты назад
И места на кладбище всё дороже ...
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Мир во всём мире 16 минут назад
Пора уже перестать считать национальности - мало того, что мы все уже наследуем крепкий микс генов, так сейчас в мире идёт процесс ещё большего смешивания. Как только Штаты с Россией решат уже свои разногласия (так или иначе) и тема "русской угрозы" перестанет быть актуальной, и тема местечкового национализма перестанет существовать, и всех этих людей, едущих на теме национализма, даже близко не подпустят к власти.
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нет4 минуты назад
эта тема не перестанет существовать,это местная основа основ.это занесено во все мыслимые нормативные акты и в основной закон-конституцию.вы что, против конституции??
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