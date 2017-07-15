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Родившиеся и проживающие за границей дети латвийских граждан учитываются при подсчете населения Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал демограф, профессор Латвийского университета Петерис Звидриньш. При этом, по его словам, это не улучшает демографическую ситуацию в стране.

“По новым правилам, если дети имеют латвийское гражданство, то они считаются родившимися в Латвии. Это дало некоторое увеличение цифр, хотя это число не так уж велико. Так получается, что у нас единственный возраст, в котором имеется прирост населения – это младенцы. Потому что они числятся как родившиеся в Латвии, но миграционного прироста фактически нет”, - сказал Звидриньш.

Он отметил, что каждый год Латвия теряет значительное число трудоспособного населения.

“Мы теряем трудоспособное население, женщин в генеративном возрасте, которые могли бы рожать. Поэтому уже в этом году наблюдается сокращение по сравнению с предыдущими годами. В области миграции тоже изменений не предвидется. Надеяться на то, что к нам приедуд трудоспособные люди не приходится”, - сказал Звидриньш.

Напомним, согласно данным Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год. На первом месте Литва.