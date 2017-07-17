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Президент Валдис Затлерс,избранный 10 лет назад, – единственный из президентов Латвии, кто не был избран на второй срок. И в ходе своей политической карьеры он принес много разочарований. Об этом в юбилейтом эфире радио Baltkom заявил политик, вице-спикер Сейма Латвии Андрей Клементьев («Согласие»).

«С одной стороны это было время большого оптимизма, когда экономика росла. Мы не знали, что может быть хуже, что может быть падение доходов на 40 процентов. Но с другой стороны в политике начали происходить большие перемены, которые аукаются до сих пор», - вспоминает Андрей Клементьев.

По словам депутата с 19-летним стажем, в то время в Сейме пропал дух коллегиальности, когда парламентарии относились друг к другу уважительно – вне зависимости от политических взглядов. «Новые политические силы, которые приходят в политику сейчас, начинают сразу лаять. При этом идеи все старые, неактуальные уже больше 20 лет», - считает Клементьев.

Одним из важнейших событий в политике 2007 года Андрей Клементьев считает избрание президента Валдиса Затлерса.

«От Затлерса ожидали большего. Он обещал улучшить медицинскую отрасль – врач все-таки. Но прошло 10 лет, а в медицине лучше не стало. Распустил Сейм из-за олигархов, но 10 лет спустя мы говорим об их влиятельности. Требовал взять «Согласие» в правящую коалицию – и что?» - поясняет депутат.

Сегодня в эфире радио Baltkom слушайте праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.