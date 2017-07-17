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Работать надо, чтобы доказать ценность того, что ты делаешь, в юбилейном эфире радио Baltkom рассказала бывший госконтролер, председатель парламентской фракции No sirds Latvijai, депутат Сейма Ингуна Судраба.

Также депутат поделилась, что, достигнув определенной планки, она каждый раз поднимала ее на уровень выше.

"10 лет назад я работала госконтролером и у меня была определенная планка, но достигнув ее я двигалась далее. Я придерживалась правила, что институция должна соответствовать оценке в 10 баллов, но затем поняла - это невозможно. Предела нет. Развиваться и расти можно и нужно постоянно. Лично я, как в работе, так и в жизни, выкладываюсь на 200 процентов", - подчеркнула политик.

Судраба добавила, что успех зависит от команды.

"Со сплоченной командой можно и в тыл, и в атаку. Когда люди двигаются к одной цели, они достигают успеха. Я всегда говорила своей команде, что если мы получим доверие общества, то нас никто и никогда не атакует и не сломает", - отметила политик.

И пригласила любого, кто сомневается в качестве ее работы, в гости.

"Когда мне говорят, что все депутаты одинаковы и работают плохо, я отвечаю - приходите ко мне на работу и посмотрите, как я веду дела. Я готова встретиться с любым", - заявила Ингуна Судраба.

Слушайте сегодня в эфире радио Baltkom праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.