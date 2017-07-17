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Радио Baltkom - отличный баланс между хорошей музыкой и серьезной аналитикой, рассказал в рамках марафона, посвященного 10-летию радио Baltkom психотерапевт Ариэль Резник-Мартов.

"В год создания радио Baltkom в 2007 году я стал счастливым родителем, а в профессиональном - самосовершенствовался и получил огромный опыт в общении с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке, рассказал Ариель Резник-Мартов.

"В 2007 году у меня родилась дочка – это одно из счастливых событий в личном плане. В своей работе за эти 10 лет я приобретал новый опыт и знания. Я не чувствую никакого выгорания на работе, которая приносит радость. Выгорание, это, когда кладешь себя на алтарь, я этого не ощущаю. За эти годы я приобрел новые знания, которые успешно стал применять на практике. И от этого получаешь удовлетворение, когда понимаешь, что можешь понять человека только по его взгляду, по его движению, идешь вглубь. Есть вещи, когда ты работаешь интуитивно, ты уже знаешь, что надо сказать, развитие идет", - сказал психотерапевт.

Также Ариель Резник-Мартов рассказал, как впервые познакомился с радио Baltkom.

"Радио слушал с самого начала, так как мне очень нравится музыкальный формат. Затем с радио мне стали часто звонить, чтобы я мог прокомментировать ту или иную ситуацию. А позднее мне предложили стать ведущим и с некоторых пор я веду программу "Диагноз недели". В целом для меня радио Baltkom - отличный баланс между хорошей музыкой и серьезной аналитикой», - сказал Ариель Резник-Мартов.