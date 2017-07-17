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Он был министром образования, советником министра внутренних дел, руководителем бюро премьер-министра Годманиса, но наибольшее удовлетворение Юрису Радзевичу приносит работа в Рижском самоуправлении. Об этом он заявил в юбилейном эфире радио Baltkom, посвященном 10-летию радиостанции.

«Десять лет назад я был советником министра внутренних дел Ивара Годманиса. Затем, когда он стал премьер-министром, мне довелось поработать и руководителем его бюро. С учетом его личности, это было очень интересно. Но, безусловно, это был трудный период – экономический кризис, тяжелые политические решения», - вспоминает Радзевич.

По мнению Юриса Радзевича, работа исполнительным директором Риги – самый интересный период его биографии. Это ежедневная возможность делать реальные, ощутимые дела.

«И необязательно помогать глобально – может, кому-то просто двор можно заасфальтировать двор или поставить скамейку. Иногда на первый взгляд это маленькая и незначительная проблема, но ею живут десятки людей в конкретном месте. И когда ты начинаешь разбираться в этой проблеме, то невольно проникаешься ею», - делится впечатлениями Юрис Радзевич.

Сегодня в эфире радио Baltkom слушайте праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.