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За 10 лет многое изменилось, и сейчас я чувствую себя абсолютно на своем месте, заявил в юбилейном эфире радио Baltkom латвийский дзюдоист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Всеволод Зеленый.

Чемпион мира добавил, что радио - это неотъемлемая часть жизни.

"Эффект радио - это вездесущие волны. У меня чувство, что я с радио Baltkom знаком большую часть своей жизни. Помню, как участвовал в первых программах на радио. Тогда я открывал новый спортивный зал, который стал лучшим в Европе. 10 лет - это целая спортивная жизнь. За этот срок можно подготовить спортсмена к олимпийским играм", - отметил дзюдоист.

Также он рассказал, что спорт и политика схожи.

"В спорте не меньше политики, чем в Сейме. Поэтому я понимаю работу депутатов - это тяжелый труд, постоянный стресс и принятие решений. Политики - это часть нашего общества, поэтому надо стараться помочь им изменить нашу жизнь к лучшему, а не ругать", - сказал Зеленый.

Фотогалерею с юбилея радио Baltkom можно посмотреть ЗДЕСЬ