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Сейчас наступает время, когда в мире рушатся политические блоки. Однако в Латвии заметных преемен не происходит, об этом сказал экс-министр иностранных дел Янис Юрканс в юбилейном эфире на радио Baltkom.

«Я с вами все 10 лет! Подключился с самого рождения радио. Это была передача о Мюнхенской конференции и знаменитой речи Путина, которую вспоминают до сих пор. Вы появились в период, когда мир стоит на грани третьей мировой. 2008-й – Грузия. Затем Сирия, Украина… Слава богу, в Штатах президентом не избрали Клинтон», - заявил Юрканс.

По мнению Яниса Юрканса, сейчас мир меняется. И существующей сегодня блоковой системы скоро не будет - ни НАТО, ни Евросоюза. При этом в Латвии не происходит важных перемен.

«10 лет назад мы ратифицировали договор о границе с Россией. Тот же самый парламент, который сначала пытался протолкнуть преамбулу Андриса Пабрикса, после неприятия России, принял договор без ратификации», - вспоминает Юрканс.

В ряду важнейших событий 2007-го политик считает задержание мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

«Людям показалось, что началась настоящая борьба с коррупцией. Но Лембергс не сидит. А в стране все продолжается по-прежнему. Мы знаем, что каждый год крадут до 5 миллиардов евро, но воров нет», - описывает «тогда и сейчас» Янис Юрканс.

Сегодня в эфире радио Baltkom слушайте праздничный марафон, посвященный 10-летию радиостанции.

Фотогалерею с юбилея радио Baltkom можно посмотреть ЗДЕСЬ