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С 2007 года, года создания радио Baltkom, Латвия пережила два кризиса, но, к сожалению, страна не извлекла никакие уроки и не приобрела опыт, который можно было бы использовать для преодоления нового кризиса, который наступит в ближайшие 10 лет, рассказал в рамках марафона, посвященного 10-летию радио Baltkom президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.

"В личном плане за 10 лет я стал дважды папой - у меня старшая и младшая дочка. Что касается событий в масштабе страны, то за эти годы Латвия пережила два кризиса - первый кризис был в 2008 году, а еще один, когда мы присоединились к еврозоне. Для меня лично в общественной жизни, если 10 лет я занимался только бизнесом, то сейчас я занимаюсь в негосударственных организациях – я руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты, а также работаю в Junior Achievement Latvija, которая занимается вопросами образования детей", - рассказал бизнесмен.

Предпринимателя, если человек делает, что ему нравится, то любой кризис он может преодолеть.

"Я до сих пор жду момента, когда Латвии удастся раскрутить свою экономику и совершить таки экономический рывок. Увы за 10 лет этого не произошло. Кризис не был использован, чтобы получить опыт и использовать знания и навыки, для восстановления экономической ситуации. Я чувствую, что в следующей 10-летке будет еще один кризис и нам надо будет использовать опыт, чтобы его преодолеть", - сказал глава Латвийской торгово-промышленной палаты.

Фотогалерею с юбилея радио Baltkom можно посмотреть ЗДЕСЬ